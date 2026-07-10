Kahramankazan'da Yangın: 1000 Dönüm Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramankazan'da Yangın: 1000 Dönüm Buğday Tarlası Yandı

10.07.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında bin dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında bin dönümlük hasat edilmemiş buğday tarlası küle döndü.

Yangın, Kahramankazan ilçesi Orhaniye Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bin dönümlük hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ilk önce duruma kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramankazan, 3. Sayfa, İtfaiye, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramankazan'da Yangın: 1000 Dönüm Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal’dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Netanyahu’dan Trump’a üstü kapalı “Türkiye“ ve “F-35“ tepkisi Netanyahu'dan Trump'a üstü kapalı "Türkiye" ve "F-35" tepkisi
Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı
Erdoğan’ın hediyesi Litvanya’da vitrine çıktı Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

19:49
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
19:47
Haaland’ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
18:23
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 20:13:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da Yangın: 1000 Dönüm Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.