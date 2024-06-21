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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Kahramanmaraş'taki ailesine askeri yetkililer acı haberi verdi

KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Kahramanmaraş'taki ailesine askeri yetkililer acı haberi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir" açıklaması yapıldı. Operasyonda şehit olan askerin ise Kahramanmaraş ilindeki ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Onikişubat İlçesine bağlı Hasancıklı Mahallesindeki şehidin evine gelen yetkililer aileye başsağlığı diledi. Şehidin evi Türk Bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları aldıkları acı haber ile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin yarın öğle namazına müteakip Hasancıklı Camiinde cenaze namazı kılındıktan sonra Hasancıklı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.