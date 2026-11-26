Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Afşin ilçesi Kızılcık mevkiinde meydana geldi. 46 AEJ 428 plakalı otomobil ile 46 ALS 736 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kaza sonrası vatandaşlar ve güvenlik güçleri yolu trafiğe kapatarak yaralıların yardımına koştu. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.