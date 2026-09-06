Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bıçaklı kavgada iki kuzen hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kuzen ağır yaralandı. Yaralılar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi; polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Ertuğrul Bolat (30), Hüseyin Bolat (25) isimli iki kuzen ile M.D. ve Z.D. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine iki kuzen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan iki kuzeni hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen iki kuzen hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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