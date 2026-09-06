Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bıçaklı kavgada iki kuzen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Ertuğrul Bolat (30), Hüseyin Bolat (25) isimli iki kuzen ile M.D. ve Z.D. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine iki kuzen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan iki kuzeni hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen iki kuzen hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.