Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşanan 4 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Şehir saat 22.05'te 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğunu belirtti. Deprem yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle Kahramanmaraşlılar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlüer, olumsuz bir durumun kaydedilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Göksun İlçemizde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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