Kahramanmaraş'ta 127 kişi yakalandı, 58'i cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 127 kişi yakalandı, 58'i cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş\'ta 127 kişi yakalandı, 58\'i cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 58'i kesinleşmiş hapis cezası olduğu için cezaevine gönderildi. Ayrıca, yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından da trafik güvenliğini olumsuz etkileyen araçlara işlem yapıldı.

19.02.2024 13:41
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalanırken, 58 şahıs cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 12 - 19 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Haklarında arama kararı bulunan 127 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu uygulamalar esnasında yapılan aramalarda 81,99 gram metamfetamin, 164,5 sentetik ecza, 10 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 55 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 38 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 127 kişi yakalandı, 58'i cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 127 kişi yakalandı, 58'i cezaevine gönderildi - Son Dakika
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