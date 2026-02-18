Kahramanmaraş\'ta 290 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 290 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerince 11-17 Şubat 2026 tarihleri arasında, il genelinde yapılan uygulamada 1 tabanca, 1 tüfek ve 17 mermi ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan aranması olan 290 şüpheli yakalandı. Yakalanan 290 şüpheliden 11'i tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.F. de (45) yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ