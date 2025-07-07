Kahramanmaraş'ta 3 ayrı noktada meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
İlk kaza, Göksun ilçesi Çağlayan mahallesinde meydana geldi. 06 FH 95 06 plakalı otomobil seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İkinci kaza ise, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu köprülü kavşak altında meydana geldi. 46 EA 235 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Son kaza da Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi Köprsünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 hafif ticari araç köprü üstünde çarpıştı. Kazaya karışan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin sevk edildiği kazalarda yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta 3 Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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