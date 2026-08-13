Kahramanmaraş'ta 33 Yıl Hapisli Hükümlü Yakalandı
Yağma suçundan 33 yıl hapis cezası bulunan E.T., Kahramanmaraş'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan E.T. isimli hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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