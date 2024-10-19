Kahramanmaraş\'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4.4. büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14.41'de yerin 10 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile diğer çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. - GAZİANTEP