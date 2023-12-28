 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlere ceza uygulanırken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş\'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı
28.12.2023 - 11:18,
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kom Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık İlçesinde bulunan yol kontrol noktasında ekipler sürücülüğünü M.N.H.'nin (30) yaptığı araçtan şüphelenip durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada M.H. (31), H.E (20), F.E. (24), H.H. (15) isimli dört düzensiz göçmen tespit edildi. Düzensiz göçmenlere kişi başı 14 bin 410 TL idari para cezası uygulanırken ardından Kahramanmaraş İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü organizatör şahıs ise düzensiz göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Göçmen, Ceza, Gözaltı, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement