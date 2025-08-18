Kahramanmaraş\'ta 71 Suçlu Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polisin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı, 46'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimleri, son bir hafta içerisinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çok çalışma yaparak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 71 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 24'ünün uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yapılan aramalarda ise 209,27 gram metamfetamin, 141,28 gram bonzai, 16,48 gram bonzai hammaddesi, 2,87 gram esrar, 1,36 gram kokain, 7 bin 617 adet sentetik ecza, 96 adet sentetik hap, 5'i ruhsatsız 19'u kurusıkı olmak üzere 24 adet tabanca ve 31 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik yönünden de çalışma yapan ekiplerin denetimlerde yüksek sesle müzik dinlemekten 142, abartı egzozdan 75, sürücü belgesiz araç kullanmaktan ise 365 şahsa işlem yaptığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ