Kahramanmaraş\'ta Ahır Yangınında 2 Büyükbaş Hayvan ve Bir Buzağı Telef Oldu

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta müstakil evin ahırında çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan ve bir buzağı telef oldu.

Yangın, Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evin ahırında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ve bir buzağı telef oldu.

Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonrası belli olacak. - KAHRAMANMARAŞ