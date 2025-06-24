Kahramanmaraş\'ta Araç Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta biri kamyonet 4 aracın karıştığı kaza 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1003 Sokak ile Garbi Sokak'ın kesişim noktasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, freni patladığı ileri sürülen kamyonet ile 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Yaşanan kaza nedeniyle bölgeye sağlık,itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçları kontrol ederken, polis güvenliği sağladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesesi yapılan yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ