Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yangın, Suçatı Fındız mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Yangına 11 arazöz, 1 helikopter ve 110 personel müdahale ediyor.

28.07.2024 23:08
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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yangın 12 Şubat ilçesi Suçatı Fındız mevkiinde ki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına 11 arazöz, 1 helikopter ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

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