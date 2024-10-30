Kahramanmaraş'ta Devrilen Kamyondaki Yaralı, İş Makinesiyle Taşındı

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Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonda yaralanan bir kişi, iş makinesinin kepçesiyle taşındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karacasu Feruş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyon sürücüsü inşaat alanında kamyonu devirdi. Kamyonda sıkışan sürücü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ancak yaralının olduğu yere ambulans gelemeyince şahıs, iş makinesinin kepçesiyle taşındı. Ambulansın olduğu yere götürülen yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ