Kahramanmaraş'ta Fabrikada Yangın
Kahramanmaraş'taki mutfak eşyası fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Onikişubat ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde çelik mutfak ürünleri üretimi yapan fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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