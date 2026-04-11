Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 20 Tutuklama

Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, Vergi Usul Kanununa muhalefet, cinsel saldırı, güveni kötüye kullanma, kötü muamele ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 Nisan tarihinde 8 ilde eş zamanlı adli işlem yapıldı.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanırken, 20 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ