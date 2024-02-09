Kahramanmaraş'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün yol kenarında yürüyen Ammar Kenco'ya çarptığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kenco'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 19:26  Güncelleme: 19:27
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Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, S.B. idaresindeki 46 NN 560 Volkswagen marka hafif ticari araç, trafikte diğer otomobillere makas atarak seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ammar Kenco'ya (35) çarptı. Kenco, yaklaşık 30 metre boyunca sürüklenirken kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ammar Kenco'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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