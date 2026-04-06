Kahramanmaraş'ta İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan A.K. ile 'kasten yaralama' suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan M.Y. isimli iki hükümlü yakalandı. İki hükümlü işlemlerinin cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ