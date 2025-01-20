Kahramanmaraş'ta Kadına Saldırı: Psikolojim Alt Üst Oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kadına Saldırı: Psikolojim Alt Üst Oldu

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Kahramanmaraş'ta genç kız, tanımadığı bir saldırgan tarafından yaralandı, tedavisi sürüyor.

20.01.2025 09:45
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Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen kadına saldırdı: O anlar kamerada

Yürürken saldırıya uğrayan genç kız İHA'ya konuştu: "Psikolojim alt üst oldu"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yolda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğrayan genç kız korku dolu dakikaları, "Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı" sözleri ile anlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, 16 Ocak Perşembe sabahı kaldırımda tek başına yürürken tanımadığı Y.E.Y. tarafından saldırıya uğradı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

'Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı'

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembe idi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğimi hatırlamıyorum" dedi.

'Tedavim hala devam ediyor'

Saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp olduğunu ifade eden Akdere, "Hastanede gözetim altında iken düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor" diye konuştu.

'Saldırganın yakalanmasını istiyorum'

Hastane sonrası Y.E.Y'nin yakalanması için karakola gittiğini söyleyen Akdere, "Hastaneden ayrıldıktan sonra ifade için karakola gittim. İfadelerimde görgü tanıklarım, kamera kayıtlarım ve elimdeki darp raporum ile sözlü ifadem var. Tutuklanmasından o kadar çok emindim. Tüm ifadelerimi açık bir şekilde beyan ettim. Şahsın, 17 Ocak Cuma günü mahkemeye çıkacağını biliyordum ve tutuklanma haberini aldım. Aradan bir gün geçtikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bana bu saldırıyı yapan Y.E.Y'nin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Psikolojim alt üst olmuş durumda'

Psikolojisinin alt üst olduğunu söyleyen Akdere, "Şuan bu bana yapılmış olabilir belki hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirir ve ağır travmalar oluşturur. Ben şuanda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim alt üst olmuş durumda bana yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan ve mahkemeye çıkarılan saldırgan Y.E.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş\'ta Kadına Saldırı: Psikolojim Alt Üst Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Kadına Saldırı: Psikolojim Alt Üst Oldu - Son Dakika

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