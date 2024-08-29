Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş\'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

29.08.2024 18:12
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Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. H.A. sevk ve idaresindeki 34 SS 438 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bordür taşlarına daha sonra ise ağaçlara çarpıp yan yattı. Kazada Hatice Ataş (45) hayatını kaybederken, sürücü H.A. ve yanında bulunan H.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Hatice Ateş'in cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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