Kahramanmaraş\'ta Kaza: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Y.G idaresindeki otomobil, önünde seyreden halk otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaney sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ