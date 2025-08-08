Kahramanmaraş\'ta Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazası otomobildeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. C.B idaresindeki Tofaş marka otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjü de geçip yolun karşısından gelen D.M. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise D.M. idaresindeki otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kendi yolunda seyreden otomobile karşı yönden gelen otomobilin çarptığı yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ