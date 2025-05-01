Kahramanmaraş'ta Kaza: Anne Hayatını Kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarında meydana geldi. A.Y. idaresindeki 68 BF 852 plakalı Fiat marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Elife Odunkesen ve kızı A.O.'ya çarpmış, çarpmanın etkisi ile anne ağır yaralanmış, kızının da ayağı kırılmıştı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan anne Eelife Odunkesen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.