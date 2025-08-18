Kahramanmaraş\'ta Kaza: Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Anne Hürü Karaca ve kızı S.G.K. markete gitmek için yolun karşısına geçmek isterken H.N. idaresindeki Honda marka 41 DS 888 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede anne Hürü Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı S.G.K. ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan S.G.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ