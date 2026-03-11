Kahramanmaraş\'ta sanayi sitesinde yangın

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın Küçük Sanayi Sitesi Profilciler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.