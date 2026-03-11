Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde yangın - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde yangın

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde yangın
11.03.2026 19:43  Güncelleme: 19:53
Dulkadiroğlu ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanma olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın Küçük Sanayi Sitesi Profilciler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde yangın
