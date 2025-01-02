Kahramanmaraş'ta market deposu yandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir maketin depo kısmında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki 3 katlı bir ikametin ikinci katındaki market deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında maddi hasar oluştu.
Yangın sırasında deponun üst katındaki ikametteki Yunus Fedakar, "Patlama sesleri duydum ben o sırada evdeydim ve doğalgaz vanalarını kapatıp dışarı çıktım. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü" dedi.
Yangın sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Market Deposunda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?