Kahramanmaraş\'ta metruk evde yangın

Kahramanmaraş'ta metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki ahşap bir metruk evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ