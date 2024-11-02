Kahramanmaraş\'ta motosiklet kazası: 1 ölü

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Kahramanmaraş'ta ters yönden gelen otomobil, motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi Bayazıtlı Bulvarı'nda meydana geldi. Ters yönden gittiği iddia edilen V.C. idaresindeki 46 AFY 560 plakalı Tofaş marka otomobil, M.E.A. (18) idaresindeki 46 MA 9259 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye sevk etti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayan motosiklet sürücüsü M.E.A. hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ