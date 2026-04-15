Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısında Aile Gözaltında

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı gerçekleştiren ortaokul öğrencisinin babasının ardından annesi de gözaltına alındı.
Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren İ.A.M.'nin babası U.M. olayın ardından gözaltına alınmıştı. Babanın ardından anne P.P.M. de gözaltına alındı. Anne ve babanın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
