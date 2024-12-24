Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerindeki Peugeot marka bir otomobilin motor bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi yanan otomobili söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
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