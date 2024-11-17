Kahramanmaraş\'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araz kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ