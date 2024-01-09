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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan otomobil ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan otomobil ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen bir otomobil, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ancak polislerin kısa süreli takibi sonucu otomobil ele geçirildi. Polisler, araç içinde ve sürücünün üzerinde arama yaparken olay, bir araç kamerasına da yansıdı. Otomobil, incelemelerin ardından bölgeden gönderildi.

Kahramanmaraş\'ta polis ekipleri \'dur\' ihtarına uymayan otomobil ele geçirildi
09.01.2024 - 09:23,  Güncelleme: 09:24
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp uzaklaşan otomobil kısa sürede ele geçirildi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken uygulama noktasındaki polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Ekiplerin dur ikazına uymayıp uzaklaşan otomobil, polisin kısa süreli takip sonucu ele geçirildi. Polisler otomobil içinde ve sürücünün üzerinde arama yaptı. Yaşanan tüm bu anlar ise bir araç kamerasına yansıdır. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil bölgeden gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Olay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan otomobil ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan otomobil ele geçirildi - Son Dakika
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