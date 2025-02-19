Kahramanmaraş\'ta Sahte İçki Operasyonu

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Kahramanmaraş'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte-kaçak içki imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, toplam 33 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ