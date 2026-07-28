Serinlemek için girdiği suda boğuldu
Andırın ilçesinde serinlemek için Değirmendere Şelalesi'ndeki akarsuya giren 39 yaşındaki R.Ç. boğuldu. Dalgıçlar cesedi sudan çıkardı, jandarma inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ta serinlemek için Değirmendere Şelalesi'ndeki Boynuyoğunlu Akaryasu'na giren bir kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre olay, Andırın İlçesi'ne bağlı Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki R.Ç. isimli vatandaş serinlemek için Değirmendere Şelalesi'ndeki Boynuyoğunlu Akaryasu'na girdi. Vatandaştan haber alamayan çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar vatandaşın cansız bedenini sudan çıkardı. R.Ç.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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