Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış sonrası toprak kayması meydana gelen ve ulaşıma kapanan yol, temizlenerek yeniden açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesi Kırıkkoz Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yol kenarındaki tepede toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp yolu ulaşıma kapattı. Ekipler tarafından temizlenen yol tekrardan ulaşıma açıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış sonrası toprak kayması meydana geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?