Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İlk olayda bir grup, bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Diğer olay ise Milli Eğitim Caddesi'nde gerçekleşti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis ekipleri olayları araştırıyor.

01.09.2024 03:42
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Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, bölgedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir diğer silahlı çatışma ise Dulkadiroğlu İlçesi Milli Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. İki olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin iki olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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