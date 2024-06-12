Kahramanmaraş'ta Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Ekinözü ilçesi Kandil mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi arazisindeki su kuyusuna düştü. Çevredekilerin kurtaramadığı vatandaşın yardımına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin halatlar yardımıyla çalışma yaparak yaralı kurtardığı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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