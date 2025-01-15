Kahramanmaraş'ta iki grup arasında taşlı kavga böyle görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan taşlı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kavga, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi Aşıklar Parkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Bir müddet sonra taraflar birbirlerine taş atarak saldırmaya başladı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları bölgeden uzaklaştırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Taşlı Kavga - Son Dakika
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