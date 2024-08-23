Kahramanmaraş\'ta Tekstil Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına erken müdahale büyük bir maddi hasarın önüne geçerken, polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ