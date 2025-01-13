Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş Türkoğlu karayolunda meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen Hyundai marka otomobil ile yabancı plakalı BMW marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle BMW marka otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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