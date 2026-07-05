Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağcalı Mahallesi'nde İ.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü İ.A. ile araçta bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ