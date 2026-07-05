Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

05.07.2026 23:05
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Onikişubat'ta meydana gelen kazada, otomobil takla attı; sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağcalı Mahallesi'nde İ.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü İ.A. ile araçta bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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