Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Polis otosu ile bir otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan E.A., S.A., A.Ö. ile polis otosundaki memur U.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ