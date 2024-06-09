Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 46 ADL 448 plakalı araç, seyir halindeyken dönüş yapmak istediği esnada M.K. idaresindeki 46 AM 288 plakalı otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazada 46 AEM 288 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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