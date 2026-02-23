Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin gölete düştüğü kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (78) idaresindeki 27 D 7567 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak gölete düştü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı. Kaza sonrası jandarmanın incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
