Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan A.A. ve U.D. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak tutuklandı.

14.02.2024 15:12  Güncelleme: 15:12
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarda A.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ile birlikte, U.D. isimli yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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