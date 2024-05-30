Kahramanmaraş'ta Yangında Bebek Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yangında Bebek Son Anda Kurtarıldı

Kahramanmaraş\'ta Yangında Bebek Son Anda Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında itfaiye ekipleri, evde bulunan bebeği yanmaktan son anda kurtardı. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

30.05.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangında itfaiye ekipleri evdeki bebeği yanmaktan son anda kurtardı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. İkametin salon kısmında çıkan yangına haber verilmesi üzerine olay yerine gelen büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin iki buçuk dakika da intikal ettiği yangın yerinde ikamette bulunan vatandaşlar hızlıca tahliye edildi. Evdeki bebek, puseti ile beraber kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bebek ve ikamettekilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. İnceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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