 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı nedeniyle 11 ilçede bin 400 personelle trafik uygulaması gerçekleştirdi. Amaç, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girmesini sağlamaktır.

Kahramanmaraş\'ta yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi
31.12.2023 - 22:44,
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan 11 ilçe, 36 ayrı kontrol noktasında bin 400 personelle vatandaşların yılbaşına güvenilir ve huzurlu bir ortamda girmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte olup, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Jandarma, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi - Son Dakika


23:11
2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı

Son Dakika
23:11 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 23:36:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement