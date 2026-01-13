Karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta zehirlenen şahıs, karlı yolların ekiplerce iş makinesiyle açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Onikişubat ilçesi Döngel Mahallesi'nde zehirlenen bir kişi için Onikişubat Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunda zamanla yarışan belediye ekipleri, iş makineleriyle yolu kısa sürede açarak hasta vatandaşa ulaştı. Zehirlenme geçirdiği öğrenilen şahıs, yolun açılmasının ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen 7/24 sahada görev yaptığı belirtilen Onikişubat Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların can güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuğu ifade edildi. Yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, acil durumlarda vatandaşların ivedilikle ilgili birimlere ulaşmaları çağrısında bulunuldu. - KAHRAMANMARAŞ