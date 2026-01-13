Karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı

Karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı
13.01.2026 10:04  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yol, Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle açılarak, zehirlenen bir vatandaş hastaneye ulaştırıldı. Ekiplerin acil durumlara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta zehirlenen şahıs, karlı yolların ekiplerce iş makinesiyle açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Onikişubat ilçesi Döngel Mahallesi'nde zehirlenen bir kişi için Onikişubat Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunda zamanla yarışan belediye ekipleri, iş makineleriyle yolu kısa sürede açarak hasta vatandaşa ulaştı. Zehirlenme geçirdiği öğrenilen şahıs, yolun açılmasının ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen 7/24 sahada görev yaptığı belirtilen Onikişubat Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların can güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuğu ifade edildi. Yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, acil durumlarda vatandaşların ivedilikle ilgili birimlere ulaşmaları çağrısında bulunuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:46
Satır satır yazdı Arda’dan Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
09:03
Fener taraftarını sevindiren görüntü ’’Transfer bitti’’ yorumları yapılıyor
Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
08:17
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:09:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.